Yémen : report du premier vol commercial partant de Sanaa depuis 2016

Réagissant à ce report, l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, a "exhorté les parties à travailler de manière constructive avec moi et mon bureau pour trouver une solution qui permettrait aux vols de reprendre comme prévu".

"Le but de la trêve est de bénéficier aux civils en réduisant la violence, en fournissant du carburant et en améliorant leur liberté de mouvement vers, depuis et à l'intérieur de leur pays", a-t-il rappelé sur Twitter.

La coalition n'a pas réagi dans l'immédiat mais le ministre yéménite de l'Information Mouammar Al-Iryani a accusé les Houthis d'avoir causé l'ajournement du vol, dans une déclaration de l'agence de presse gouvernementale Saba.

Il a affirmé que le gouvernement avait approuvé une liste de 104 passagers mais que les rebelles avaient insisté pour en ajouter 60 et "faire passer clandestinement des responsables et des experts du Hezbollah et des Gardiens de la Révolution avec des passeports non fiables".

A Sanaa, le directeur de l'aéroport Khaled Al-Shayef a assuré que ce problème de passeports était une "justification sans fondement".

Le directeur adjoint de l'aviation civile, Raëd Talib Jabal, a dénoncé une "violation de la trêve". La coalition "cherche délibérément à augmenter la souffrance du peuple yéménite et trompe l'opinion publique internationale sur le dossier humanitaire."