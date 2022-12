"Yémen – Les guerres des bonnes affaires" – Livre de Romain Molina et Buthaina Faroq

Avec cet ouvrage, Romain Molina parle de la politisation du football. "On s’est rendu compte avec des témoignages récoltés, qu’Al-Qaïda au Yémen a réalisé des tournois de football pour recruter des jeunes quand l’état était tellement déficient, qu’il n’y avait rien pour les jeunes. Ils se sont servis des tournois de football, certains leaders d’Al-Qaïda au Yémen étaient de grands joueurs de foot avant d’être recrutés."

Il poursuit avec d’autres exemples frappants, "en 2014, lors de la Coupe du Golfe, le Yémen est rentré au pays et a été acclamé comme un héros alors qu’il n’a gagné aucun match et marqué zéro but, juste parce qu’il a fait deux nuls. Le Premier ministre a dit à l’entraîneur, ton équipe a fait plus pour la réconciliation nationale que nous en 20 ans."



Pourquoi a-t-il décidé de mettre en avant le Yémen ? "Parce qu’on n’en parle pas assez, il y a une guerre terrible qui dure depuis plus de 7 ans. D’ailleurs le nom de la fédération de football est aussi le nom d’un seigneur de guerre qui s’est enrichi grâce à la guerre et qui est reçu à la FIFA. Je trouve que ça montre l’hypocrisie de l’instance mondiale du football. Et j’y ai rencontré des personnes yéménites fabuleuses et c’est intéressant d’en parler."