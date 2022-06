Yémen : la trêve touche à sa fin, les discussions pour sa reconduction piétinent

Mercredi, un avion de la compagnie Yemenia a décollé de Sanaa en direction du Caire, assurant la première liaison entre les capitales yéménite et égyptienne depuis 2016.

L'avion est parti avec 77 passagers à son bord de l'aéroport de Sanaa, contrôlé par les rebelles Houthis et fermé au trafic commercial pendant plus de six ans, a indiqué le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen.

Il s'agit du septième vol à partir de la capitale depuis l'entrée en vigueur de la trêve, les précédents ayant tous desservi la capitale jordanienne Amman.

L'impact positif de la trêve

L'ONU et les organisations humanitaires ont souligné l'impact positif de la trêve sur la vie des Yéménites, notamment la baisse de moitié du nombre de victimes civiles, l'amélioration de l'approvisionnement en carburant et la possibilité offerte à des centaines d'habitants de la capitale, dont beaucoup de malades, de se rendre à l'étranger.

Mardi, une trentaine d'ONG impliquées sur le terrain ont adressé une lettre ouverte au gouvernement et aux rebelles leur demandant de "prolonger l'accord de trêve, bâtir sur les avancées que vous avez rendues possibles ces deux derniers mois et œuvrer pour la paix".