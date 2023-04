Yémen : dernier jour d’un vaste échange de prisonniers

Le gouvernement et les rebelles au Yémen ont libéré un nouveau groupe de détenus dimanche, au troisième et dernier jour d’un vaste échange de prisonniers, sur fond de pourparlers visant à mettre fin à plus de huit ans de guerre.

Un avion transportant 42 membres des forces gouvernementales a décollé dimanche de la capitale Sanaa, aux mains des insurgés depuis 2014, en direction de Marib, dernier bastion du pouvoir dans le nord du pays, a indiqué à l’AFP Jessica Moussan, chargée des relations avec les médias du Comité international de la Croix rouge (CICR). En même temps, un avion transportant 48 Houthis est parti de Marib vers Sanaa. Selon le CICR, trois autres vols sont prévus dimanche entre ces deux villes, clôturant une opération de trois jours.