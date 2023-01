Yellowstraps : "Tentacle", un renouveau réussi pour le projet

Après une écoute complète du projet, l’évolution qui frappe le plus est clairement la panoplie d’influences et de genre explorés. La patte Yellowstraps pourtant toujours bien présente, ses morceaux n’ont jamais autant varié. A l’image du titre de l’album, "Tentacle", on peut y voir toute les tentacules partir de la néo-soul pour aller puiser ce qu’il y a de mieux dans d’autres genres comme le hip-hop, l’électro ou le rock.

On peut relever des titres comme "Necklace" ou "SorrySorrySorry", où de nouvelles sonorités faisant penser aux constructions musicales de Flume font leur apparition.

Une autre évolution notable est la mise en avant de la voix, non seulement par l’importance qui lui est donnée mais aussi parfois par le jeu qui est fait avec, notamment grâce aux effets d’auto-tune. Que ce soit celle d’Yvan seul comme sur l’excellent "Champagne" ou accompagné comme sur "Flowin" où c’est l’un des gros talents de la scène UK, Sam Wise qui vient, on peut dire challenger l’artiste belge pour au final ressortir le meilleur des deux, c’est un fait : la voix est l’un des nouveaux atouts de cet album.

Pour découvrir "Tentacle" sur scène, ça se passera le 09 février à L’Ancienne Belgique et on a même des places à vous faire gagner !