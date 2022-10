Yelle embrassée de force par Cauet : "Je me sentais hyper mal"

Dans une interview accordée à la journaliste Chloé Thibaud pour son livre Toutes pour la musique, qui paraîtra ce jeudi 20 octobre, la chanteuse Yelle revient sur le jour où Cauet l’a embrassée sur la bouche sans son consentement.

Devenue célèbre grâce à MySpace, le réseau social des années 2000, Yelle s’est confiée sur ses débuts dans les médias qui n’ont pas toujours été faciles, en raison de ses chansons contestataires et à caractère sexuel. On peut ainsi se souvenir de son titre "Je veux te voir", dénonçant le comportement sexiste du groupe TTC ou encore de sa reprise de "A cause des garçons". "On me parlait super mal ou j’étais hyper cataloguée parce que je parlais de sexe dans mes chansons. Je pense que je n’étais pas assez "armée" pour y répondre à ce moment-là mais qu’aujourd’hui je vivrais ça différemment", a-t-elle raconté en faisant référence à son passage dans On n’est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2, en 2007. Elle a vécu ce moment comme une humiliation, les chroniqueurs Eric Zemmour et Eric Naulleau lui coupant la parole à plusieurs reprises et tenant eu un discours hyper paternaliste.

L’interprète de "parle à ma main" est également revenue sur l’incident de 2008 qui s’est produit en direct sur le plateau de Cauet (qu'en mars 2020, Roméo Elvis avait "atomisé" Cauet après ses attaques contre Angèle). " Sur le plateau, à la fin de l’émission, Cauet est à côté de moi et il tend la joue en me disant genre : "Fais-moi la bise, on a terminé". Je m’approche et, évidemment, au dernier moment, il tourne la tête et m’embrasse sur la bouche " se rappelle-t-elle. Une attitude qui serait jugée inadmissible à notre époque. Malheureusement, il y a 14 ans ce genre de comportement était encore trop minimisé, même par les victimes." Sur le coup, j’ai minimisé le truc " avoue la chanteuse. " Je me disais que c’était une blague potache vraiment nulle, que ce n’était pas dramatique ", a ajouté Yelle." Je me sentais hyper mal… Parce qu’on m’avait fait un truc que je n’avais pas envie qu’on me fasse, à une heure de grande écoute, dans une émission très regardée. " a-t-elle confié avec le recul.