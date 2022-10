Ycare : "C’est la première fois que je viens sur un plateau et que je suis fier de mon album"

Ycare est de retour avec Des millions d’années, un album composé de duos. D’autres que nous avec Axelle Red et Animaux Fragiles avec Zaz en sont les deux premiers extraits. Dans Le 8/9, Ycare revient sur les moments forts de cet album.

Depuis sa sortie de la Nouvelle star en 2008, Ycare a sorti plusieurs albums solos mais aussi plusieurs duos. On se souvient notamment de son duo avec Axelle Red D’autres que nous, premier extrait de Des millions d'années. Tout un album en duo avec Axelle Red était prévu, mais le projet s’est arrêté avec le Covid. Puis Axelle Red est partie vers d’autres projets.

Ycare se retrouve donc avec des chansons en duo mais sans duo. C’est à ce moment-là que Zaz rentre dans la danse. Et le résultat, c’est le second extrait de l'album, Animaux Fragiles. Dans ce titre, ils nous chantent une ode à l’espoir, un single poétique et sensible qui a pour volonté de créer du lien entre les gens après les différentes périodes de confinement.

Cet album de duos, c'est l'intersection idéale entre Ycare le parolier et Ycare le chanteur. En effet, il a rassemblé tous les artistes pour lesquels il écrit et leur a proposé un duo avec lui sur son album Des millions d'années. Sur cet opus, vous retrouverez Ycare aux côtés d’Amel Bent, Patrick Fiori, Joyce Jonathan, Céphaz, Ibrahim Maalouf.

C'est un petit miracle, parce que les réunir tous, chacun a sa vie, chacun a sa tournée. [...] Tu me demandes de le refaire là l'album, je le fais pas. D'ailleurs tu vois j'ai mis "Des millions d'années" à le faire [...] Y'a un peu de ça aussi, une espèce de quête d'éternité, je suis très, c'est la première fois que je viens sur un plateau et que je suis fier de mon album. [... Les autres opus] étaient un peu des manifestes d'un mal-être, j'allais mal, donc je venais dire, regardez je vais mal. Et là c'est, je vais bien, je suis content, je partage avec les gens.

Avec Amel Bent, il chante que la vie est une langue étrangère, Ycare explique qu'il a longtemps pensé être un révolutionnaire et aujourd'hui il a comprit qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Peut-être qu'il ne changera rien mais au moins, il aura vécu sa vie à sa manière.

Rendez-vous le 27 janvier 2023 à Mons au Théâtre Royal pour découvrir Ycare et son nouvel album sur scène.