Yayoi Kusama à Londres : et si vous participiez à la création de sa nouvelle œuvre ?

Yayoi Kusama a autrefois dit que sa vie "est un pois perdu parmi des millions d’autres pois". Cette citation prendra tout son sens dès le 23 juillet, lorsque la Tate Modern de Londres présentera "The obliteration room" de la plasticienne japonaise. Cette installation immersive, commandée à l’origine par la Queensland Art Gallery en Australie, est l’un de ses projets les plus ambitieux et participatifs. Elle prend la forme d’une pièce entièrement blanche, dont le mobilier est tout aussi immaculé.

"The obliteration room" évolue à mesure que les visiteurs y pénètrent. Chacun d’entre eux est muni d’une feuille d’autocollants représentant des pois colorés. Le but : leur permettre de laisser leur marque dans cet intérieur à l’aspect "clinique", qui se transforme progressivement en une explosion de couleurs. Yayoi Kusama en a fait sa spécialité : l’accumulation est le ressort principal de son œuvre, et du pois ("polka dot", en anglais) son motif de prédilection.