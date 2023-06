Yaya Touré, Romaine Mundle et… Carl Hoefkens : un Standard new-look, à la "sauce british"

Alors que du côté d’Anderlecht on compte ses sous et on essaie, tant bien que mal, de finaliser le moindre transfert, en Bord de Meuse, ça bouge beaucoup plus depuis l’ouverture officielle du mercato. En l’espace de quelques semaines, le Standard vient de boucler l’arrivée de Carl Hoefkens, son nouvel entraîneur, Yaya Touré, son surprenant futur T2, et une ribambelle de joueurs censés amener un surplus de qualité dans l’équipe. Le point commun entre tous ces hommes ? Leur accointance, plus ou moins proche, avec la langue de Shakespeare et le championnat anglais. La preuve.

On a tendance à l’oublier mais Carl Hoefkens a fait un passage par l’Angleterre pendant sa carrière de joueur. Pendant 4 ans, entre 2005 et 2009. D’abord à Stoke City (2005-2007), où il avait même été élu joueur de l’année par les fans des Potters, puis à West Bromwich (2007-2009).

Deux passages successifs par la robuste Championship qui ont cimenté le joueur qu’il était… et le coach qu’il est devenu par la suite. À 44 ans, Hoefkens est aujourd’hui l’archétype du gars dont l’Angleterre raffole. Un meneur d’hommes, pour qui le blason importe évidemment beaucoup et un coach qui veut instaurer un pressing de tous les instants et une intensité de jeu au-dessus de la moyenne.

Pour l’épauler, Fergal Harkin, le nouvel homme fort du Standard, a créé la sensation en parvenant à convaincre Yaya Touré de poser ses valises en Bord de Meuse. Son arrivée officialisée, l’Ivoirien s’est dit "honoré et heureux" de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Hoefkens. Lui aussi est un enfant du football anglais. Sauf que lui est considéré comme une vraie légende là-bas en Premier League. Plus de 300 matches avec City, trois titres de champions, Touré est une icône de l’Etihad. Un gars que n’importe quel coach, de par son vécu et son aura naturelle, aurait aimé avoir dans son staff.