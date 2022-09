YAWNERS : le rock percutant et généreux made in Madrid d’Elena Nieto !

Confiante et boostée par le succès de ce premier disque, Elena se lance dans l’écriture du second au retour d’une première tournée. Nous sommes alors en 2020 et comme nombreux musiciens, elle profite de l’arrêt forcé imposé par le lockdown pour prendre le temps de composer.

Musicalement plus produit, maîtrisé, elle délivre un second opus "Duplo" un brin moins punk que le premier : " 'Juste calm down' a pris moins de temps à être enregistré en studio, je pense qu’il était plus simple que le deuxième. "Duplo" j’ai eu tout le temps d’y travailler pendant le lockdown et d’enregistrer des démos chez moi. Il est clairement plus complexe, il y a plus de couches d’instruments et plus d’instruments différents."

Plus sensé aussi, confinement oblige : "Je pense que durant cette période, tout le monde était en train de penser au sens de sa vie, aux chemins empruntés, aux paradoxes et l’album parle cette dualité, d’où le titre, "Duplo" (double). Le fait que tu as toujours le choix dans la vie d’emprunter un chemin ou l’autre sans savoir lequel est le bon."