Yassine M. a "plusieurs fois eu envie de faire des attentats contre la police": comment a-t-on traité l’affaire ? (direct)

D’autres questions concernent l’assistance psychologique qu’était venu demander Yassine M, jeudi, avant de commettre son acte. L’homme a été conduit par des policiers dans un hôpital. Ceux-ci ont fini par partir. Et, au final, le suspect a quitté l’hôpital avant qu’on ne s’occupe de lui. Du côté de l’hôpital, on a expliqué ne pas avoir été informé par les policiers de la dangerosité de l’individu. Rien n’indiquerait que les procédures n’aient pas été respectées. La pierre d’achoppement, serait plutôt le fait que si quelqu’un est prêt à se faire soigner volontairement, l’internement de force n’est pas de mise. Par ailleurs, une personne qui se fait admettre librement dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.

Ce lundi, sur les ondes de la Première, le psychiatre Pierre Oswald, Directeur du Centre hospitalier Jean Titeca était interrogé sur la loi sur la protection des malades mentaux. "Il y a un principe de base dans notre démocratie, c’est qu’on ne peut pas priver de liberté quelqu’un qui n n’a pas commis de faits répréhensibles", expliquait-il. Et d’ajouter que, pour qu’un psychiatre propose au Procureur du Roi une privation de liberté, plusieurs critères sont à remplir. "Parmi ces critères, il y a celui de la maladie mentale, celui de l’impossibilité de faire autre chose que cette privation de liberté et il doit y avoir ce fameux élément de dangerosité", expliquait Pierre Oswald.

Lors de son audition à la Chambre, le ministre de la Justice confirme qu’une décision de placement de Yassine M. n’était pas envisageable

Les conditions pour arrêter Yassine M, le jeudi 10, au moment où il était présent dans le commissariat de police n’étaient pas réunies. Le comportement de la personne ne répondait pas aux critères d’une arrestation judiciaire. Le placement contraint ne pouvait pas non plus être imposé. Restait le placement volontaire auquel l’intéressé pouvait à tout moment renoncer librement.

Sur ces points, que s’est-il passé à l’hôpital, quelle a été la communication entre la police et l’hôpital, le ministre de la Justice ne donne pas de précisions. Le Procureur général n’en a pas fourni. Il se retranche derrière l’enquête judiciaire en cours. S’immiscer dans cette enquête pour obtenir des détails pourrait mettre en péril l’enquête et, in fine, le possible procès en assises auquel le suspect pourrait devoir faire face.

Il se confirme toutefois que la patrouille de police a conduit Yassine M. à l’unité psychiatrique de l’Hôpital Saint Luc à 11h30. La patrouille reste avec lui et par au moment de la prise en charge par les infirmiers, soit 28 minutes plus tard. A ce moment, Yassine M. est placé en salle d’attente. 20 minutes plus tard, l’infirmière de l’unité de crise constate que l’intéressé a quitté la salle d’attente.

Selon le ministre, il n’y a eu "apparemment aucun contact entre la police et l’hôpital au moment où la personne a quitté l’hôpital". Par contre, à 18h40, la police a recontacté l’hôpital pour savoir si Yassine M. avait été gardé à l’hôpital. On leur a, à ce moment, fait savoir que Yassine M. était parti avant la prise en charge des psychologues. Le bureau du Procureur n’aurait pas été informé de cet appel. Une vingtaine de minutes plus tard, Yassine M. attaquait au couteau deux policiers.