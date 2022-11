Yasmina Abakkouy, multiplier les représentations pour encourager les vocations

Âgée de 27 ans, Yasmina Abakkouy a encore toute sa carrière devant elle, et dès lors refuse la casquette de role model car selon elle, elle doit encore faire ses preuves. Cependant, bien consciente de l’importance des représentations, elle défend les initiatives qui encouragent la diversité. "Le Falling Walls Lab, c’est bien car c’est aussi une campagne pour la promotion des sciences et l’inclusion. Aussi, lorsque j’étais en master, j’ai participé à un programme de sensibilisation : nous allions dans les écoles comptant un grand nombre d’élèves issues des minorités pour parler de nos expériences et motiver les jeunes."

Pour elle, il est essentiel que chacun·e ait accès à l’information et puisse saisir les mêmes chances de s’épanouir dans la voie de son choix, peu importent ses origines sociales ou culturelles. "Dans les écoles, les élèves me posaient souvent des questions par rapport à mon voile, du type, peut-on étudier et travailler avec un hijab ? Ou sur l’incidence de leurs mauvaises notes sur leur avenir… Je tentais de les rassurer et d’apaiser leurs peurs." Les parents qui travaillent dans le milieu scientifique connaissent les attentes du monde académique pour ces filières, et sont donc plus aptes à pousser leurs enfants et à les conseiller.

La question est de légitimer également les enfants qui n’ont pas dans leur entourage direct de modèles auquel se référer ni de personnes-ressources à interroger. Comment encourager la diversité dans les sciences et lutter contre la reproduction des inégalités des chances ? "Les mentalités évoluent et évolueront encore. Par exemple dans ma famille, ma sœur a été la première à suivre des études supérieures, moi je suis devenue scientifique… On a dû parfois batailler, mais les problèmes de représentation ne nous ont pas empêchées de poursuivre nos rêves, nos ambitions. Et j’espère que nous faciliterons le chemin des prochaines générations", conclut-elle.