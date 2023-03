Yaroslava Mahuchikh va préparer les mondiaux à en Belgique : "Merci de nous donner l’opportunité de continuer à vivre"

Mahuchikh ne débarquera pas totalement en terrain inconnu. "Je connais un peu la Belgique puisque j’ai déjà participé trois fois au Mémorial Van Damme. J’aime vraiment ce pays. Cela sera un plaisir de venir m’entraîner en Belgique. C’est une petite ville, très jolie. Nous l’apprécions vraiment et merci. C’est difficile de vivre loin de chez soi, mais la Belgique est désormais ma deuxième maison".



Avec le stade De Veen, qui accueille chaque été la Nuit de l’athlétisme et une salle indoor, Heusden-Zolder propose un cadre idéal pour l’entraînement. "Je vais venir avec mon coach, mon petit ami et mon kiné. Nous serons une équipe de six personnes. C’est cool de ne pas être seule. Plus on est, plus il y a de joie."