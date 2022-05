Yaroslav Amosov, de la cage de MMA au champ de bataille en taille réelle

Quatre jours avant le début de l’invasion russe en Ukraine, un grand bonhomme musclé et tatoué était rentré au pays, de retour d’un camp d’entraînement en Thaïlande. Cet homme, c’est Yaroslav Amosov. L’un des sportifs les plus appréciés des Ukrainiens. Champion du monde de MMA et spécialiste de sambo (art martial russe également pratiqué par Vladimir Poutine), celui que l’on surnomme "Dynamo" devait combattre ce vendredi 13 mai pour défendre son titre mondial Bellator des poids welters, à Londres. Mais son horizon, actuellement, ce sont plutôt les ruines de sa ville natale, Irpin, près de Kiev. Amosov a mis sa carrière entre parenthèses pour défendre son pays et aider la population locale.

Amosov, un des meilleurs athlètes MMA de sa génération, détient la plus longue série actuelle de combats sans défaite (26-0). Avant que sa vie ne bascule, il était à la poursuite du record (29-0) du Russe Khabib Nurmagomedov… Mais à la fin du mois de février, quand les troupes russes sont entrées en Ukraine, il n’a pas hésité.

Yaroslav Amosov a d’abord mis sa compagne et son jeune fils de six mois en sécurité, à la frontière, avant de revenir à Irpin, une ville qui a payé un lourd tribut à la guerre. Comme d’autres grands sportifs ukrainiens, il a pris ses responsabilités et s’est mis au service de son pays, malgré son inexpérience avec les armes. Un briefing rapide, alors que les combats avaient déjà commencé, et la star de Bellator (l’un des circuits mondiaux MMA, à côté de l’UFC) a dû affronter l’horreur. "C’était très difficile, les premiers jours", confie-t-il à CNN qui a pu décrocher son interview alors que la situation semble s’être un peu calmée désormais à Irpin. "Les gens couraient, quittaient leurs maisons, ne savaient pas quoi faire. J’ai vu un soldat courir avec un enfant couvert de sang dans les bras. Mais ce n’était pas le sang de l’enfant, c’était celui de son père. Sa mère courait aussi."