Yarol Poupaud rend hommage à Johnny Hallyday dans son nouvel album "Fils de personne"

Yarol Poupaud a sorti le 2 décembre un album hommage à Johnny Hallyday, Fils de personne, à l’occasion des 5 ans de sa disparition. Pour le 8/9, il se souvient de sa collaboration avec le taulier.

On l’a vu sur scène pendant des années aux côtés de Johnny Hallyday. Yarol Poupaud a été son guitariste et directeur musical de 2011 à 2017. "Je l’avais rencontré d’abord sur le tournage de Jean-Philippe qui était sorti en 2005, et je jouais le rôle du guitariste de Johnny […], donc j’ai commencé par jouer mon rôle au cinéma avant de le faire dans la vraie vie", se souvient Yarol Poupaud.

Dans Fils de personne, Yarol Poupaud reprend 12 de ses chansons sorties dans les années 60 et 70, qui correspondent à sa période préférée de la carrière de Johnny : "c’était des chansons fantastiques et des disques qui n’avaient rien à envier aux groupes anglo-saxons de l’époque", explique-t-il.

Notre collaboration a duré six ans, ce qui est assez court, mais on a fait tellement de trucs que j’ai l’impression que c’était beaucoup plus long.

Sur ces six années de scène ensemble, il se souvient avant tout d’une personne authentique et généreuse : "il a toujours eu cette volonté de mettre en avant les musiciens qui l’accompagnaient […]. Il n’avait pas du tout envie d’être le chanteur avec un orchestre qui soit derrière, un peu anonyme."

Si passer après Johnny n’est jamais simple, Yarol Poupaud a surtout tenu à éviter pour ces reprises de tomber dans l’imitation et la parodie.

"Il a été très présent pendant l’enregistrement […] : réécouter sa discographie et me replonger dedans, ça m’a fait penser à lui. Mais j’ai essayé d’oublier ses interprétations à lui et de les chanter à ma façon, à ma sauce à moi."