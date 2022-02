Yari Verschaeren, heureux de la victoire pour sa 100e sous le maillot anderlechtois : "Maintenant on doit continuer !"

Anderlecht s’est hissé, du moins provisoirement, à la 3e place de la Pro League grâce à sa victoire 1-2 samedi sur la pelouse de Zulte Waregem en match de la 27e journée de la phase régulière du championnat de Belgique de football.

Du côté mauve et plus principalement de Yari Verschaeren, on concède qu’Anderlecht a connu deux périodes bien différentes.

"On a bien joué en première période" explique le joueur bruxellois. "On a fait tourner la balle. On avait le contrôle et on marque deux buts. Mais en deuxième période, on a perdu le contrôle et c’est devenu plus difficile pour nous."

Une des explications pourrait être la sortie de jeu du meneur anderlechtois, Lior Refaelov, auteur du 0-2. "Lior a été important encore aujourd’hui" souligne Yari Verschaeren. "Donc peut-être c’est une explication. Mais c’est toujours difficile de jouer ici. Menés 0-2, ils devaient réagir."

Grâce à cette victoire, Anderlecht remonte au classement et prend provisoirement la 3e place, ce qui ravit Yari Verschaeren, qui portait ce mardi la vareuse anderlechtoise pour la 100e fois de sa carrière. "On n’avait pas vraiment bien commencé les premiers matches après la trêve. Maintenant cela se passe bien. Deux victoires et maintenant on doit continuer."