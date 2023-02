Yari Verschaeren après la courte défaite d’Anderlecht : "Ça fait mal… mais on peut être fier de notre performance"

Le Sporting d’Anderlecht a dominé mais s’est incliné sur la pelouse de Ludogorets ce jeudi soir, lors du match aller des barrages de la Conference League. Si ce résultat fait mal à Yari Verschaeren, le milieu offensif anderlechtois se dit fier de la performance de son équipe.

"On méritait de marquer au moins un but. On a disputé un très bon match", a déclaré Verschaeren au micro de Manuel Jous après la rencontre. "Ce résultat fait mal. On était en difficulté les 15 premières minutes mais on s’est bien repris par après. On a trouvé les espaces et on a dominé la rencontre. On a eu un peu de malchance mais on peut être fier de notre performance. À Bruxelles, ça sera un autre match".

Le match retour, qui aura lieu jeudi prochain au Lotto Park, sera à suivre en direct sur Tipik à partir de 18h45.