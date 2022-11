Yara à Tertre va mettre plusieurs lignes à l’arrêt à partir d’aujourd’hui

L’entreprise d’engrais Yara à Tertre annonce qu’elle va mettre à l’arrêt l’une de ses unités de production à partir de ce 10 novembre. Deux autres suivront, à la fin du mois. Voilà qui confirme l’annonce faite par l’entreprise à la fin du mois d’août.

Les prix élevés du gaz ont eu un sérieux impact sur le carnet de commandes. "La demande sur le marché européen conduit à un carnet de commandes très faible pour la fin de l’année et le début de l’année 2023. Les prix du gaz naturel vont aussi très certainement augmenter avec la période hivernale", précise la direction de l’entreprise. Le directeur général du site de Yara Tertre, Michel Warzée, confie : "Nous avons résisté le plus longtemps possible, en faisant preuve de flexibilité et de résilience mais la situation est intenable et affecte notre rentabilité".

Pas de conséquence pour le personnel

Le communiqué de Yara précise que le personnel ne sera pas impacté, mais qu’il sera affecté à d’autres missions : "Yara étant un site Seveso, le personnel doit régulièrement être formé en matière de sécurité, les arrêts seront donc mis à profit pour avancer sur les recyclages de formations. Des inspections et préparations liées à la maintenance de l’Unité d’Ammoniac (programmée pour mars et avril 2023) pourront être effectuées. Différents projets liés à l’amélioration continue du site de production seront envisagés".