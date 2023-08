Yaourt, yoghourt, labné, les bons goûts du lait caillé !

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le pain au yaourt

Le pogača ou "pain au yaourt rond" est une spécialité traditionnelle de Bosnie-Herzégovine, mais aussi de presque tous les Balkans. Chaque pays, voire chaque région, a sa propre recette de pogača ou pogacha, ainsi on le trouve dans différentes tailles et formes, textures et saveurs.

Espagne

Le flan au yaourt

"La cuajada est un dessert typique du Pays basque espagnol, traditionnellement préparé avec du lait de brebis."

En cuisine : Yaourt nature, sucre en poudre, de farine, lait de brebis ou de vache, œufs, beurre fondu, 1 zeste de citron, cannelle et cassonade

Battre au fouet le yaourt, les œufs et le sucre. Ajouter la farine, le beurre fondu et le lait, bien remuer. Ajouter le zeste du citron, remuer. Verser la préparation dans un moule à manqué. Enfourner, cuire 45 à 50 minutes à 180 °C. Laisser refroidir puis mettre au réfrigérateur. Saupoudrer de cannelle et de cassonade au moment de servir

Grèce

Yiaourti lemoni ou le yaourt au citron

Elaboré avec du lait de vache, jus et zeste râpé citron, lait concentré sucré

Dans un bol, à la fourchette ou au fouet, mélanger le yaourt avec le lait concentré sucré. Ajouter le jus de citron et le zeste, mélanger encore. Filmer et réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Se déguste tel quel, ou accompagné de fruits frais en macédoine, ou dans des verrines sur un fond de biscuits sablés écrasés.

Tzaziki yaourt au concombre

"Le tzaziki, connu de tous, est un mezzé typiquement grec. Il est idéal en accompagnement d’une viande grillée ou de légumes crus…" il est ainsi composé de yaourt grec épais, huile d’olive, vinaigre, de concombres épluchés et râpés, d’ail haché, d’aneth, de menthe séchée ou fraîche et de sel.

Mettre les concombres râpés dans une passoire, les saler légèrement. Les laisser égoutter 15 minutes. Bien les presser avec les mains ou dans un torchon. Verser le yaourt dans un saladier. Ajouter l’ail écrasé, l’huile, le vinaigre, l’aneth et la menthe, bien mélanger. Ajouter le concombre petit à petit jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Saler au goût. Réserver au frais jusqu’au moment de servir.

Syrie

Noour Doogh ou boisson au yaourt

Le doogh est une boisson salée, à base de yaourt de brebis ou de chèvre, très populaire en Syrie et dans tout le Moyen-Orient, mais aussi en Grèce. Au Liban et en Turquie, elle s’appelle ayran.

Pour 2 personnes : 24 cl de yaourt de brebis ou de chèvre / 20 cl d’eau minérale ou gazeuse froide

½ c. à café de sel / ½ bouquet de feuilles de menthe fraîche / glace pilée

Mélanger le yaourt et l’eau dans un blender jusqu’à obtenir une préparation mousseuse. Utiliser plus ou moins d’eau pour avoir une boisson plus ou moins épaisse. Verser la préparation dans des verres, ajouter de la glace pilée et quelques feuilles de menthe.