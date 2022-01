Yannick Noah, victime de racisme durant son enfance : "Je suis devenu Bamboula en quelques minutes"

Yannick Noah ne s’est pas laissé démonter pour autant. Le jeune joueur de tennis a pris la balle au bond pour écrire son nom au palmarès du tennis français.

Il se passionne pour Arthur Ashe, premier joueur d’origine africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem. Il rencontre même son idole, dont il imitait les mouvements, qui le poussent vers les sommets. "Il est venu faire une tournée au Cameroun et j’ai pu le voir pour de vrai. Il m’a tendu la main et ça a bouleversé ma vie" raconte l’interprète de Saga Africa qui a pu réaliser quelques échanges sur un terrain avec cette légende du tennis américain : "Arthur était halluciné de voir un môme qui jouait comme ça dans ce bled paumé. […] On a joué une dizaine de minutes, et après il m’a filé sa raquette, je dormais avec. C’était le plus beau cadeau qu’on m’ait jamais fait. Le lendemain, il m’a signé un poster et a marqué : 'Pour Yannick, j’espère que je te verrai un jour à Wimbledon'".

Et le souhait d’Arthur Ashe se réalisa puisque sept années plus tard, soit en 1978, les deux hommes jouent en double sur le court central de Wimbledon.