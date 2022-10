Yannick Noah est "Back to Africa" avec son nouvel album "La Marfée"

Un titre qui reste facilement en tête et qui a déjà beaucoup de succès en radio. En effet, dès que Yannick Noah chante ses racines, ses origines ou son histoire, on peut être sûr que ce sera un succès.

La Marfée est un album dans la lignée de ce qu’il nous propose depuis quelques années mais avec une volonté de reconquérir le très grand public. À une époque il remplissait Forest National et il accumulait les tubes. Mais avec la tournée précédente, qui s’est achevée il y a quelques mois, et ce nouvel album, on sent arriver un retour en force du chanteur.

Une personnalité solaire et généreuse qui ne cesse de nous séduire et qui sera présente à Bertrix pour le lancement de Viva for Life. Il aura la responsabilité d’enfermer les 3 animateurs dans le studio de verre et de démarrer, avec eux, leur marathon de 144 heures.