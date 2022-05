Yannick Noah en concert en Belgique !

Élu 11 fois personnalité préférée des français, Yannick Noah est de retour chez nous avec son dernier album : Bonheur indigo !

L’album a été composé avec la crème de la jeune génération : le groupe Boulevards des airs en a signé le premier single, “Viens”, mais on y croise aussi des titres écrits par Barbara Pravi ou par les petits belges de Delta. Quant aux chœurs, ils sont intégralement assurés par Yseult. L’album est feel-good à souhaits avec des rythmes métissés et exotiques pour chanter l’espoir et danser la fraternité, on ne peut qu’avoir envie de le vivre en live ! Et ça tombe bien, Yannick Noah sera au Forum de Liège, au Cirque Royal (Bruxelles) et au Théâtre Royal de Mons les 7, 8 & 23 juin prochains !