Yannick Ferrera viré, après un peu plus de trois mois à l’Omonia Nicosie

Yannick Ferrera n’est plus l’entraîneur de l’Omonia Nicosie. Le Bruxellois de 42 ans a été remercié lundi soir par le club chypriote où il était en poste depuis la fin octobre. Son récent bilan de 1 point sur 9 a été décisif.

L’Omonia Nicosie, qui est 6e en championnat après 22 journées, a expliqué sur son site internet que "les résultats récents, les performances et la mentalité de l’équipe ont été les principaux facteurs qui nous ont amenés à prendre la décision de procéder à un changement de direction technique, dans le but de créer de nouvelles conditions et de nous battre pour nos objectifs réalisables en championnat et en coupe".

Le successeur de Ferrera, qui a obtenu 26 points en 14 matchs, est connu. Il s’agit du Chypriote Sofronios Avgousti.

Le club de la capitale chypriote avait sorti La Gantoise (succès à l’extérieur 0-2 et à domicile 2-0) lors des barrages de l’Europa League l’été dernier. En phase de groupes, l’Omonia n’a pas pris le moindre point dans sa poule qui comprenait la Real Sociedad, Manchester United et Sheriff Tiraspol.

En Belgique, Ferrera a été T1 à Charleroi, à Saint-Trond, au Standard, à Malines et à Waasland-Beveren. Ensuite, il a été l’entraîneur du club saoudien de Al-Fateh pendant 2 ans et demi, sa première aventure à l’étranger en tant qu’entraîneur principal.