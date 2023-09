Yannick Carrasco se rapproche d’Al-Shabab : "Ce n’est pas parce qu’un joueur part en Arabie saoudite qu’il sera automatiquement écarté de la sélection"

Si le mercato est officiellement clos dans la plupart des grands championnats, certains Diables pourraient encore changer de club. C’est le cas notamment de Yannick Carrasco qui pourrait quitter l’Atletico Madrid. Cité tout un temps au FC Barcelone, il pourrait finalement quitter l’Europe et céder aux sirènes de l’Arabie saoudite où le marché des transferts est ouvert jusqu’au 7 septembre. Selon plusieurs sources, l’ailier des Colchoneros aurait trouvé un accord avec le club d’Al-Shabab où un contrat de trois ans l’attendrait.

"Je n’aime pas interférer dans les transferts de mes joueurs. Qui suis-je pour leur dire 'vas dans tel club ou reste là où tu es'. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais car chacun devrait pouvoir prendre ses propres décisions" a détaillé Domenico Tedesco au moment de dévoiler sa liste des joueurs retenus pour les matchs qualificatifs face à l’Azerbaïdjan et l’Estonie. "Je ne jugerai jamais un championnat sans m’y être rendu, y avoir joué ou travaillé. Par exemple, quand j’ai rejoint le Spartak Moscou, plusieurs personnes en Allemagne m’ont demandé comment je pouvais aller en Russie. Mais ils n’y ont jamais joué ou travaillé. Je peux juste dire que le championnat russe est dur et vous devez travailler énormément. Il y a de belles équipes et de magnifiques stades. Vous devez être sur place pour le ressentir. Ce n’est pas parce que quelqu’un part jouer en Russie ou en Arabie saoudite qu’il sera automatiquement écarté de la sélection. Le joueur ne change pas. Regardez Wout Faes qui joue en Championship. C’est une compétition très relevée mais il reste le même joueur. Après je ne peux pas promettre à Yannick qu’il sera repris s’il part en Arabie saoudite mais je ne peux pas lui promettre non plus s’il décide de rester à l’Atletico. Je fais toujours mes listes en fonction des circonstances du moment. Je ne me base pas que sur les qualités du joueur ou sur qui joue ou non dans son club."