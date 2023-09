Yannick Carrasco rejoint Al-Shabab, petit poucet du championnat saoudien

Yannick Carrasco, qui venait d’entamer sa dernière année de contrat à l’Atlético Madrid, quitte la Liga pour rejoindre Al-Shabab en Arabie saoudite, a annoncé le club de Saudi Pro League. La Fédération belge a indiqué qu’il rejoindra le groupe à Tubize ce mardi.

Le Diable Rouge, 30 ans ce lundi, évoluait à l’Atlético depuis 2020 après une expérience de deux saisons en Chine (Dalian Yifang), où il était déjà arrivé en provenance du club espagnol.

Depuis le début de la saison, Yannick Carrasco était titularisé par Diego Simeone au poste d’ailier gauche, avec un bilan de 7/9 à la clé.

Alors que les grosses cylindrées du championnat saoudien tournent à plein régime grâce à l’arrivée de stars issues des meilleures ligues européennes – 12/12 pour Al-Ittihad (Benzema, Kanté, Fabinho…) et Al-Ahli (Firmino, Mahrez, Gabri, Kessié, Mendy…), 10/12 pour Al-Hilal (Neymar, Mitrovic, Koulibaly, Bono…), 6/12 "seulement" pour Al-Ittihad (Cristiano Ronaldo, Mané…), Al-Shabab traîne à l’avant-dernière place de la Saudi Pro League avec un bilan de 2/12.

Et pour cause : Al-Shabab manque de "stars". Son joueur à la valeur marchande la plus élevée (18 millions d’euros) est l’attaquant sénégalais Habib Diallo, 28 ans, passé ces dernières années par Brest, Metz et Strasbourg.

Les Brésiliens Carlos Júnior et Iago Santos, ainsi que le vétéran argentin Éver Banega, font également partie de l’équipe du Néerlandais Marcel Keizer, qui a notamment été l’entraîneur de l’Ajax (2017) et du Sporting Lisbonne (2018-2019).

À moins d’un an de l’Euro 2024, Yannick Carrasco quitte donc l’Europe et la prestigieuse Liga pour le championnat dont tout le monde parle ces dernières semaines. En juin dernier, il disait ceci : "Pas mal de joueurs filent vers l’Arabie saoudite. Si on t’offre un poste là-bas, tout le monde y réfléchit. On pense à la famille et à l’après-carrière."

Carrasco s’ajoute à la liste de joueurs belges évoluant en Saudi Pro League qui comprend Jason Denayer et Dino Arslanagic.