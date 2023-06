Yannick Carrasco réagit à "l’affaire Courtois" : "Un brassard, c’est un détail… on est déçus de sa réaction"

Les Diables Rouges n’ont pas livré une prestation de haut vol en Estonie mais sont néanmoins repartis de Tallinn avec les trois points (0-3), mardi soir. Une victoire "importante", selon Yannick Carrasco, qui est également revenu sur "l’affaire Courtois".

"On doit essayer de gagner contre toutes les équipes. C’est une victoire importante pour la qualification et on voulait aussi finir en beauté avant de partir en vacances. C’est toujours compliqué de marquer le premier but dans ce genre de match. Dès qu’on a trouvé le chemin des filets, on a eu plus d’espace et on a pu en marquer deux autres", a-t-il confié à Manuel Jous.

Baladé entre le milieu de terrain et le flanc gauche, "le poste auquel il est le plus complet", Carrasco se dit satisfait de ce que le groupe a montré ce soir : "On a montré qu’on avait envie. On s’est bien battu sur un terrain difficile et on a géré le match jusqu’à la fin".

Enfin, Carrasco qui, lui, a porté le brassard de capitaine à la sortie de Romelu Lukaku (69'), a commenté "l’affaire Courtois" : "On a plus ou moins compris ce qu’il s’est passé. On a eu une réunion avec le coach qui a été clair avec nous. Nous, les anciens, n’avons pas encore eu l’occasion de parler avec Thibaut. Mais on était déçus de sa réaction. Au final, c’est un cadre de l’équipe, il fait partie des trois capitaines. Un brassard, c’est juste un détail. Tu dois montrer que tu es un leader et un capitaine avec ta personnalité. Il a choisi de partir. Il avait une gêne ou pas, on ne sait pas. Mais une des raisons de son départ était aussi le brassard". Voilà qui a le mérite d’être clair.