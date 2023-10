Yannick Carrasco pourrait-il - à terme - perdre sa place chez les Diables après son exil saoudien ?

Alors que ses anciens coéquipiers de la génération dorée prennent, eux, leur retraite internationale au compte-gouttes, Yannick Carrasco est, lui, toujours fidèle au poste chez les Diables. Buteur décisif face à l'Azerbaidjan en septembre, il figure dans la sélection belge pour affronter l'Autriche puis la Suède. Alors, reste-t-il un vrai cadre dans l'esprit de Domenico Tedesco ? Ou pourrait-il petit à petit perdre sa place en sélection, après son exil en Arabie Saoudite ? On en a discuté dans notre Facebook Live du jour.

Première chose qui saute aux yeux, Domenico Tedesco avait visiblement fait ses devoirs et anticipé une éventuelle question sur Yannick Carrasco. En conférence de presse, il a évoqué le cas de l'ancien joueur de l'Atletico Madrid : "Quand on lui a posé une question sur YFC, Tedesco a répondu qu'il avait marqué dans un match, donné un assist dans un autre. Donc il s'attendait à ce qu'on lui pose une question par rapport à Yannick Carrasco qui est maintenu dans cette sélection. Maintenant, il n'était pas aussi affirmatif sur le fait que ça allait encore d'office rester un cadre et un titulaire à part entière de cette équipe nationale. Je pense qu'il aime bien son profil. Il est un peu ennuyé, même s'il ne le dira pas, parce qu'il a dit qu'il ne jugera jamais les choix de ses joueurs et certainement pas les compétitions dans lesquelles ils vont. Je pense que ça l'ennuie quand même parce qu'un Carrasco qui court comme un chien à l'Atlético Madrid, c'est toujours utile pour une équipe. Un Carrasco qui n'a plus la nécessité de courir comme un chien pour être au dessus du lot en Arabie Saoudite, c'est peut être un petit peu moins intéressant pour Tedesco" avance Lancelot Meulewaeter.

Un avis partagé par notre consultat, Fred Waseige. Pour lui, tout dépendra du niveau qu'il parviendra à garder en équipe nationale : "Tout ce qui comptera, ce seront ses prestations, ses prestations sous le maillot des Diables. Voilà, il n'a certainement pas fait un pas en avant en signant là-bas, ci ce n'est financier bien sûr. Et voilà, à un moment donné, tu fais des choix, tu les assumes, tu les payes. Je vais te dire, moi je pourrais très bien comprendre qu'on se dise ouais, ok, Atlético Madrid, la Liga. Quoi qu'il en soit, il faut être fort pour y être. Là bas, en Arabie, tout le monde sait qu'ils vont là pour l'argent. Voilà, c'est un peu déplorable, mais voilà, ils y vont. Il faut respecter leur choix. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ça ne me regarde pas. Mais il y a aussi les prestations récentes : Carrasco avec les Diables ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on ne se dit pas que c'est un titulaire indiscutable. Il s'est rendu indispensable dans ce collectif. Surtout qu'il y a du bon monde qui arrive aussi sur ce côté gauche. Carrasco, on l'adore, il a tellement de talent qu'on aimerait bien qu'il exprime match après match, avec les Diables aussi."