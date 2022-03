Yannick Carrasco : "Je fais partie des légendes de l’Atletico"

Véritable cadre de l’Atletico Madrid, Yannick Carrasco a accordé à Pierre Deprez un entretien exclusif. Première partie : sa situation à l’Atletico.

Le Diable rouge a d’abord évoqué sa saison en club de manière générale : "Je pense que cette année, ça me réussit encore assez bien. Je travaille que ce soit défensivement ou offensivement, j’essaie de ramener du danger. Même tactiquement, je pense que j’ai pris pas mal de maturité dans tout ça. Quand on est jeune, on pense un peu plus à soi. Quand je dis à soi, c’est son action individuelle, des beaux gestes alors que là, avec la maturité, on pense plus au collectif. Donc je vais encore continuer à tracer cette ligne jusqu’à la fin de la saison et voir comment ça se passe pour l’équipe. Est-ce que c’est ma meilleure saison pour le moment ? Il y a des hauts et des bas. C’est encore une belle saison que je suis en train de faire. Mais peut-être que l’année prochaine on me posera la même question. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et chaque année avoir un meilleur Carrasco que l’année précédente."

Très apprécié par le public, le joueur reconnaît l’amour porté par les fans des Colchoneros : "Je pense bien que le public m’aime vraiment bien. Car je leur rends la pareille. Je sais que le public n’attend pas que des belles actions, ou des buts. Ici, le public aime bien quand on mouille maillot. Ça reste une équipe du peuple. Les valeurs de la vie qu’on transmet sur le terrain, c’est ce qu’ils attendent eux. Je pense que je réponds présent à ce niveau."

Avec plus de 200 matches sous le maillot de l’Atletico, l’ailier a marqué l’histoire de son club. Diego Simeone, son entraîneur, a même parlé de lui comme étant une "légende". Un statut que le principal intéressé ne balaie pas :"Je suis arrivé à 200 matches quand même. Ce n’est pas quelque chose de facile dans un club et surtout pas dans un top club européen. Je suis rentré dans la partie des légendes du club car j’ai déjà 200 matches voire un peu plus maintenant. J’espère pouvoir encore rajouter quelques matches dans mon palmarès avec l’Atletico."