Yannick Carrasco explique son choix de signer en Arabie saoudite : "J’ai privilégié la sécurité"

Le Diable Rouge Yannick Carrasco a quitté l’Atletico de Madrid pour rejoindre Al-Shabab, en Arabie saoudite. Le joueur de 30 ans s’est exprimé ce jeudi matin, avant de prendre l’avion pour l’Azerbaïdjan, à ce propos.

"J’ai demandé à faire cette conférence, je sais que tout le monde allait m’en parler. On en parle aujourd’hui puis on n’en parle plus ensuite", a entamé le Diable rouge en guise d’introduction avant d’exposer les raisons de son choix

"Il faut se mettre dans la position d’un joueur parfois. J’ai 30 ans, c’était ma dernière année de contrat à Madrid. J’avais une offre concrète, c’était la seule. J’ai opté pour la sécurité. Est-ce un choix financier ? Tout va ensemble : être footballeur, c’est un métier. On doit réfléchir à deux fois. S’il y a une blessure, ça peut devenir difficile, surtout qu’on joue beaucoup de matches. On a parfois peur de se blesser et dans ces cas-là, on ne joue pas relâché. Il faut qu’un joueur soit libéré mentalement. Ce n’était pas évident de prendre la décision, je suis plutôt à la fin de ma carrière. J'ai encore les qualités pour jouer dans un grand club mais s'il y a une blessure, ça peut vite basculer. C’est la sécurité avant tout."