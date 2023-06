Yannick Carrasco charmé par Domenico Tedesco : "Il est franc, sait rigoler, être sérieux... on a vite compris ce qu'il voulait"

"Quand je suis allé en Chine, tout le monde pensait que c’était pour l’argent. Il y avait d’autres raisons derrière mon choix. La Coupe du monde arrivait, je voulais être au mieux pour celle-ci. Je connaissais mes qualités, je savais que j’allais pouvoir revenir. J’avais quelques soucis au genou, je n’arrivais pas à faire des choses à cause de la douleur. Pas mal de joueurs filent vers l'Arabie Saoudite. Si on t’offre un poste là-bas, tout le monde y réfléchit. On pense à la famille et à l’après-carrière", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter, au sujet du sélectionneur Domenico Tedesco : "La relation est top, il est très proche des joueurs. Il sait parler et sait dire les choses. Il est franc, on aime ça. Il ne passe pas par quatre chemins. Il sait rigoler, être sérieux et se faire comprendre. On n’a pas à se plaindre. On a vite compris ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Le groupe est à l’écoute, demandeur. Est-il plus strict que Roberto Martinez ? Chacun a ses règles, ses demandes. Si tu te sépares et que tu vis avec une autre femme, les règles seront différentes aussi (sourire). On était des adultes, on savait comment agir. Il y avait des règles sous Martinez, oui."

"On a été déçu de notre Coupe du monde, c’est sûr. On a dû switcher directement et se remettre dedans. Ca a été compliqué à digérer, mais c’est notre métier. J’essaie d’aider les nouveaux joueurs qui arrivent. Les jeunes écoutent les vieux, c'est très positif. Je ne suis pas timide dans mes efforts, je me sens mieux offensivement. Ailier gauche, j’adore ce poste. Je pense d’abord à l’équipe avant de penser à moi. C’est chouette de marquer ou donner un assist, oui. Gagner et aider l’équipe, c’est la priorité. Ce sont les examens de fin d'année là. On va devoir assurer contre l'Autriche et l'Estonie. L'équipe est concentrée, on n'a pas encore la tête en vacances. On a un noyau incroyable", a-t-il conclu.