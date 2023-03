Yannick Carrasco buteur face au FC Séville, Alexis Saelemaekers à l'assist contre la Fiorentina

Samedi soir, l'AC Milan s'est incliné 2-1 face à Fiorentina dans le cadre de la 25e journée de Serie A. Après trois victoires consécutives, le champion d'Italie perd du terrain sur le top 3 de la première division italienne. Avec 47 points, les Rossoneris occupent la quatrième place derrière l'Inter (47 points) qui a un match de retard, Lazio (48 points) et l'indétrônable Naples (65 points). Fiorentina pointe au 12e rang avec 31 unités.

Un penalty de Nicolas Gonzalez (49e) a permis à Fiorentina d'ouvrir le score en deuxième période. Dans les dernières minutes, Luka Jovic (87e), monté quelques minutes plus tôt, a placé une tête dans les filets de Mike Maignan. Finalement, le but de Theo Hernandez (90e+5), sur une passe décisive d'Alexis Saelemaekers, est arrivé trop tard pour espérer une égalisation. Divock Origi (66e) et Saelemaekers (74e) sont entrés sur le terrain après l'heure de jeu, tandis que De Ketelaere a rejoint à la 84e minute.

En Espagne, l'Atletico Madrid s'est imposé 6 buts à 1 face au FC Séville avec un but de Yannick Carrasco, le 4e, à la 69e minute pour faire 4-1. Axel Witsel a joué les 90 minutes pour les Madrilènes. Carrasco, titulaire, a été remplacé à la 86e. L'Atletico grimpe à la 3e place au classement du championnat d'Espagne.