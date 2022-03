Yannick Carrasco : "Avec les Diables, on doit savoir faire la faute intelligente"

Après être revenu sur sa situation en club, Yannick Carrasco a évoqué son rapport avec l’équipe nationale et le futur des Diables rouges au micro de Pierre Deprez.

Avec des origines espagnoles et portugaises, l’ailier aurait pu jouer pour l’une de ces deux nations au lieu des Diables. Une possibilité qu’il reconnaît mais qu’il ne regrette pas : "J’aurais pu, ces pays étaient venus mais j’ai toujours vécu en Belgique, j’ai joué dans les équipes nationales belges chez les jeunes donc c’était logique que je continue avec la Belgique. C’est dur de dire que je me sens plus ça ou ça car cela reste nos racines puisque ma mère et mes grands-parents sont espagnols mais je me sens tout aussi belge qu’espagnol. Je n’ai pas du tout de regret d’avoir opté pour la Belgique. De plus, avec la génération qu’on a, c’est un privilège de jouer avec les Diables rouges."

De plus en plus souvent titulaire, le joueur de l’Atletico assume son statut de cadre. "Je pense que je démontre que je suis quand même un joueur important pour les Diables rouges, que ce soit par rapport à ma saison avec mon club et quand je reviens en sélection, j’essaie de donner le maximum de moi-même. Je pense qu’aujourd’hui, je suis un joueur clef pour les Diables. Pendant la saison avec l’Atletico, si tu es sur le banc pendant deux matches, tu vas peut-être jouer le troisième. C’est moins douloureux qu’avec les Diable rouges. Tu ne viens pas souvent et tu as envie de prouver à ton pays que tu es un bon joueur, important qui peut être titulaire. Franchement, ça ne me dérange pas de jouer à n’importe quelle place, on n’est pas souvent là et c’est aussi une fierté de porter le maillot de ton pays."