Yannick Carrasco avant le match de l’Atlético contre Leverkusen : "C’est une finale pour nous"

Yannick Carrasco a accompagné mercredi son entraîneur Diego Simeone lors de la conférence de presse, un jour avant le 5e match de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le Diable Rouge n’a pas caché l’importance de ce duel où l’Atlético affrontera le Bayer Leverkusen. "C’est comme une finale pour nous", a-t-il fait remarquer.

L’Atlético n’est que troisième du Groupe B après quatre journées, avec quatre points. Une victoire contre Leverkusen est indispensable pour conserver une chance de briguer la deuxième place, actuellement détenue par le FC Porto (6 pts). Le Club de Bruges, leader avec 10 points, est déjà sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale. Face à l’équipe de Bruges, l’Atlético n’a remporté qu’un point sur six dans ses deux derniers duels.

"Ce sera un match très important pour nous", a déclaré Carrasco. "Nous savons que lorsqu’il y a de la pression, tout le monde est encore plus concentré. J’espère que ça se terminera bien demain."

Le Diable Rouge alterne entre le onze de départ et le banc de l’Atlético. "Mais je serai là quand on aura besoin de moi", a-t-il souligné. "C’est ce que j’ai toujours fait pour l’Atlético Madrid. Je suis là pour aider l’équipe, tant sur le plan offensif que défensif. Je suis un joueur offensif par nature, mais l’entraîneur a toujours pensé que j’avais les qualités nécessaires pour évoluer sur le flanc. Roberto Martinez, l’entraîneur des Diables Rouges, est du même avis."

L’Atlético connaît une saison mouvementée pour l’instant. Son équilibre est compromis par une élimination européenne et en Liga, les Rojiblancos sont troisièmes après 11 journées. Ils sont à huit points du leader, le Real Madrid. "Il y a des moments où c’est plus difficile", a déclaré Carrasco. "Certains matches ne se sont pas déroulés comme nous l’aurions souhaité. La victoire de dimanche au Betis (1-2) était très importante. Nous avons une très bonne équipe, et les supporters attendent de nous que nous gagnions tous les matches. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mercredi, c’est certain que les supporters seront là et que le stade sera rempli. J’espère ne pas les décevoir."