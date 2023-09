Yannick Carrasco après la victoire : "Il y a du positif et du négatif, mais le plus important, ce sont les trois points"

Buteur décisif lors de la victoire face à l’Azerbaïdjan, Yannick Carrasco était lucide à l’interview. Les Diables méritent la victoire, mais auraient dû tuer le match.

"Le plus important, c’est de ramener les trois points à la maison", explique Yannick Carrasco quelques minutes après la fin du match au micro de Manu Jous. "Mais le terrain était compliqué, l’équipe à jouer aussi. Il y a du positif et du négatif. Tout comme le vol et le décalage horaire. Ce n’est pas toujours facile, mais je suis content de l’équipe", ajoute le buteur.

En manque de concrétisation, les Diables ont joué avec le feu. "Il n’y a que sur la première occasion où ils peuvent faire 1-0. Après, nous, on en a eu pas mal et on marque le but. On n’a pas su être efficace et réaliste devant le but. Mais dans la globalité du match, on mérite la victoire. Peut-être pas comme on l’aurait souhaité, mais c’est le genre de match où quand tu n’arrives pas à le tuer le, eux n’ont rien à perdre et vont pousser jusqu’à la dernière minute. Ils nous ont fait trembler jusqu’à la fin du match, mais on garde le zéro derrière. C’est bien pour la confiance de l’équipe. Et comme je l’ai dit, le plus important, ce sont les trois points."

Du côté d’Arthur Theate, c’était le même discours : "Si on regarde sur la totalité du match, je pense que les grosses occasions, c’est nous qui nous les créons. Et on aurait dû terminer le match, tout simplement. On ne peut pas repartir d’ici avec 1-0 seulement."

Mission remplie donc pour les Diables Rouges qui affrontent l’Estonie mardi.