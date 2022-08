Avec son nouvel album, produit par Gareth Jones (Depeche Mode, Einstürzende Neubauten), Yann Tiersen veut explorer de nouveaux horizons. Un voyage immersif et réfléchi à travers le monde électronique. Toujours avec le piano comme fidèle compagnon.

“L’envie de départ consistait à faire un album entièrement au piano, explique le musicien. Au bout d’un moment, je me suis rendu compte que ça ne m’intéressait pas du tout et même que ça m’ennuyait profondément. J’étais à deux doigts d’abandonner… Et puis, j’ai changé d’angle d’approche : j’ai considéré le piano comme l’élément principal du son du disque et non pas comme l’instrument unique. Ça m’a libéré et ça m’a remotivé. C’est ainsi que je suis parti sur l’idée d’un disque ayant le piano pour centre tout en accordant une place très importante à la musique électronique.”

Nouvelle échappée donc: son album Kerber trouve son inspiration à Ouessant, son île de Bretagne. Tous les noms des morceaux du disque renvoient à une portion de cette île de 830 habitants. Et plus précisément autour de la maison de l'artiste.

