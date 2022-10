Yann Queffélec se confie au sujet de son livre "D'où vient l'amour?" Ed. Calmann-Levy

Le 6 novembre à 22 h

"Sûr qu’il m’a tapé dans l’oeil, se disait Maud en attendant l’autocar du volcan.Sûr qu’on s’aime et qu’il sera content, lui aussi, drôlement content..."



"Lui", c’est Samuel Poujol, vingt-deux ans, fils unique du puissant patron des Ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe au début des années quarante, dans le Gard.

Est-ce qu’il sera content?



Maud, dix-sept ans, travaille aux Ateliers depuis quelques mois. Ça ne se voit pas qu’elle est enceinte, une grossesse de poupée. Le fruit d’un grand amour secret.

Ça ne se voit pas non plus que Samuel a pour ambition d’égaler son père – ce chef de l’Armée des ombres, cet ami des Juifs pourchassés.



Va-t-il épouser Maud le moment venu? Gâcher son avenir par un scandale?

Maud se pose la question dans l’autocar qui la ramène chez ses parents, la pose à l’enfant qui va naître d’un moment à l’autre: Est-ce qu’il sera content?



On se donne à l’amour trop jeune et la fatalité vous tend les bras. Et que devient la quête du bonheur?