Pour son Blind, Yanis reprend le titre " Miss You " du gagnant de la saison 10 de The Voice Belgique : Jérémie Makiese. "Miss You " est le titre avec lequel Jérémie a représenté la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson 2022 qui a se déroulait à Turin. Ce titre " Made in Belgium " possède déjà plus de 2,6 M de lectures sur YouTube.

Avant son Blind, Yanis a eu la chance de recevoir la visite de Jérémie Makiese qui lui a donné des conseils pour gérer son stress mais aussi pour un Blind réussi.

Grâce à sa puissance vocale, le jeune bruxellois a réussi à convaincre 3 coachs de l’accueillir dans l’aventure The Voice Kids. C’est donc aux côtés d’Alice On The Roof que Yanis continue l’expérience.

Pour revivre le Blind de Yanis, rendez-vous sur Auvio.