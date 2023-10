Yanis Marshall, professeur de danse de la Star Academy, explique la raison de son éviction

Le 4 octobre dernier, on apprenait que la Star Academy remplaçait son professeur de danse Yanis Marshall par Malika Benjelloun pour la nouvelle saison qui débutera le 4 novembre prochain. Il revient sur les raisons de son éviction, qui serait due aux nombreuses crises d’angoisse dont il est sujet.

Interviewé par le journal Le Parisien, le chorégraphe de 33 ans explique que la décision ne vient pas de lui mais de la production de l’émission "Pour la communication, on m’a demandé de prétendre avoir des projets personnels, sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu’on m’évince. Mais, aujourd’hui, j’ai besoin de dire ma vérité", explique-t-il.

Beaucoup m’ont déconseillé de le faire, mais c’est ma façon à moi d’aller mieux et d’avancer.

Sa vérité, c’est en novembre 2022 qu’elle nous ramène, après la soirée des NRJ Music Awards où Yanis Marshall était présent. "En sortant de scène, j’ai descendu une bouteille de champagne et je me suis effondré en larmes. J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie. La pression, le rythme, la foule, les réseaux sociaux… J’ai craqué", raconte le danseur.

Après cette crise, Yanis Marshall décide de se confier sur ses problèmes à une personne de TF1 en qui il pensait avoir confiance. "J’ai vidé mon sac, je lui ai confié toute ma vie, mes problèmes, pensant qu’elle garderait le secret", raconte-t-il. Mais le secret parviendra aux oreilles des producteurs.

"On m’a dit Tu le sais, tu n’es pas stable, et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre", poursuit-il. "J’étais en train de remonter la pente, j’allais mieux et je me suis pris cela en pleine face. Alors que jamais je n’avais imaginé cette nouvelle saison sans moi."