Yanis Marshall dévoile sa rémunération en tant que professeur de danse à la Star Academy

Si la question du salaire est un tabou pour certains, le chorégraphe Yanis Marshall n'a pas hésité à dévoiler le sien pour sa participation à l'émission "Star Academy" sur TF1.

En fin d'année 2022, TF1 prenait la décision de relancer la Star Academy avec un nouveau panel de professeurs. Parmi les sensations de la saison, Yanis Marshall a été l'un des chouchous du public en tant que professeur de danse.

Invité dans l'émission "TPMP People" sur C8, il s'est confié sur sa participation au télé-crochet en indiquant son salaire : "Tu veux savoir combien j’étais rémunéré ? J’ai été rémunéré 50 000 euros pour les sept semaines. Je trouve ça un peu cheap de parler des salaires."

Si la Star Academy devrait revenir à la rentrée prochaine dans une version beaucoup plus longue que les sept semaines de compétition de la saison 2022, il n'est pas encore certain qu'on reverra Yanis Marshall comme professeur de danse : "Non, je n’ai pas re-signé. La vérité, c’est que pour l’instant, je ne sais pas du tout."

Le chorégraphe de 33 ans a aussi indiqué avoir eu quelques tensions avec Adeline Toniutti, professeur de chant : "J’ai eu des désaccords avec Adeline…"

Il dévoile aussi avoir été sans filtre dans le programme : "En direct, tout le monde avait un petit peu peur de moi parce que c’était du direct et là, on ne pouvait pas me couper. Mais j’ai toujours dit ce que je pensais, et il n’y a même pas 50 % de ce que j’ai dit qui est passé à l’antenne, parce que c’était un peu trop dur pendant les évaluations".