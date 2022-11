Yale Nazé : connaître et allumer les étoiles

Autrice de 12 livres (à ce jour) visant à la vulgarisation de l’astronomie - comme : Art et astronomie qui revisite l’histoire de l’art dans son rapport au ciel, mais aussi Astronomie de l’étrange ou encore les couleurs de l’univers (Prix d’astronomie de Haute Maurienne 2006 et Prix biennal hainuyer de vulgarisation scientifique) Yael Nazé partage ce qui lui reste de temps libre avec le public et transmet ses connaissances lors de conférences et d’ateliers d’initiation à l’astronomie par des biais aussi inattendus que la cuisine ou les bijoux… Car pour elle, l’astronomie permet différentes approches susceptibles d’intéresser les adultes comme les plus jeunes.