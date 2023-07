YAKUA & ATKT sont les gagnants de notre concours et joueront sur la scène Boombox à Dour ce vendredi 14 Juillet !

Nous avons été agréablement surpris par le retour de nombreux artistes suite à notre concours "Joue à Dour" et sommes heureux de constater que la qualité du Rap en Belgique ne fait qu'évoluer dans le bon sens.

Nous avons dû hélas faire un choix et avons le plaisir d'annoncer que ce sera YAKUA & ATKT qui seront sur la scène Boombox à Dour le Vendredi 14 Juillet de 15h30 à 16h10 afin de présenter leur univers et représenter TARMAC !

De plus, YAKUA & ATKT se feront le plaisir d'accueillir JAFFA pour jouer un morceau à leurs côtés.

Pour information, après s’être essayé à plusieurs instruments, Yakua s’est tourné petit à petit vers le rap et l’écriture dans une volonté d’imposer sa vision musicale. Cet artiste liégeois est passé par plusieurs genres de rap, en groupe ou en solo, avant de trouver un style qui lui est propre.

La rencontre avec ATKT, DJ/beatmaker/backeur, a créé une véritable connexion entre les deux artistes. Mélangeant musique électronique, ligne de guitares et basses sombres, ils sortent leur premier projet ensemble, KARMA. Ce duo crée un pont entre les différents univers qui les ont influencés et abordent de nombreux thèmes, parfois avec autodérision, d’autres fois avec sérieux. Découvrez la performance énergique et diversifiée de ces artistes liégeois sur la scène Boombox !