"Yakari : la grande aventure" : les premiers pas au cinéma du petit Indien le plus connu

Yakari, un petit garçon Sioux, n’a qu’un rêve en tête : devenir l’ami de Petit-Tonnerre, un cheval mustang connu de tous pour être indomptable ... Ce film est diffusé le samedi 20 août à 20h30 et le dimanche 21 août à 10h sur Ouftivi, et à voir en replay pendant 14 jours sur Auvio.

Parti sur ses traces, Yakari va braver l’interdiction de s’éloigner de la tribu et en oublier que tout le campement est sur le point d’être déplacé dans un endroit plus sûr, en prévision des tornades qui s’annoncent. Ses parents, inquiets de ne pas le voir revenir, décident de partir à sa recherche.

Pendant ce temps-là Yakari, accompagné du chien de la tribu, Oreille-tombante, va réussir à approcher Petit-Tonnerre qu’il aura sorti d’un mauvais pas. En gage de sa générosité et de sa bravoure Grand-Aigle, son animal totem, va lui offrir sa plus belle plume et, plus extraordinaire encore, le don de comprendre et de parler aux animaux.

Entre sa volonté farouche de devenir l’ami de Petit-Tonnerre et la nécessité de retrouver les siens, les aventures de Yakari ne font que commencer…