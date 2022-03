Yahya Nadrani (Seraing) sur le Gril : "J’étais un clochard du foot…"

Deuxième mot : BLESSURE. (Il grimace) " Ca, c‘est un papier que je n’aime pas… mais qui fait partie de mon histoire ! Il y a deux ans, je suis resté blessé quasi une saison entière : c'est une épreuve qui m’a forgé car ça m’a rendu plus fort. Dans ces moments-là, on ne peut compter que sur soi-même pour relever la tête et sortir du trou. La vie, c'est comme ça : il y a des hauts et des bas… et dans les bas, il ne faut pas aller trop bas, sinon on coule complètement. En sport, votre corps est votre outil de travail… et on ne peut pas juste le remplacer comme vous avec votre stylo ou votre micro de journaliste. Alors bien sûr, quand vous jouez au Real Madrid, c’est plus facile… car même blessé, il y a les millions qui tombent derrière et permettent de bien dormir. Mais quand on est dans un club modeste, on a la peur que tout s’arrête... La blessure, c’est aussi un moyen d’encore plus et mieux travailler individuellement car on a du temps. J’ai acquis une éthique de mon corps : je ne lui donne pas de la merde à bouffer (sic) et je lui offre du repos et du sommeil. Après ma carrière, je ne veux pas devenir comme ces ex-footeux à grosse panse qui viennent aligner les bières à la buvette. " (sic)

Troisième mot : DENIZ UNDAV. " C’est marrant car l’année passée, en D1B, il ne m’impressionnait pas vraiment : ce n’était pas comme si on consacrait une heure de vidéo à son jeu… Mais il fait apparemment partie de ces joueurs qui s’améliorent en montant de série. Il n'a pas un style flamboyant, mais c'est quelqu'un de très dur, qui protège bien son ballon et qui a un instinct de buteur inégalé. Celui qui nous a fait bien souffrir aussi, c’est Mitoma : il entre, personne ne le connaissait… et il nous met 3 buts. On aurait dit un manga ! Si l’Union devient championne, ce sera un joli signal car eux aussi ont une belle histoire… même s’ils ont quand même plus de moyens que nous ! Cette équipe est la preuve qu’avec de la ferveur, un recrutement intelligent et un esprit collectif, on peut aller très loin. Même si, je l’avoue, ils m’ont surpris : je ne les voyais pas si haut ! L’attaquant de D1A qui m’a posé le plus de problème ? Je n’en vois pas… (clin d’œil) Avec Noa Lang, samedi passé, c’était chaud… On s‘est lancé quelques noms d’oiseaux, mais pour le reste, je suis un défenseur à l’ancienne : je regarde mon adversaire dans les yeux, je le serre de près… mais je ne fais pas de coup bas dans le dos de l’arbitre. C’est juste une confrontation, comme en boxe. Disons que parfois je peux un peu chatouiller les chevilles (sic), mais ce n’est pas grave : un peu de glace et c’est oublié, ça dégonfle vite… " (rire)