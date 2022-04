Yahya Nadrani avant le match Seraing-RWDM : "Nous avons notre destin entre les mains"

C’est certainement le match de l’année pour le FC Seraing qui affronte le RWDM ce samedi soir au stade du Pairay à l’occasion de la seconde manche, décisive, des barrages de D1A. Après avoir bien négocié le match aller (victoire des Sérésiens, 0-1, à Molenbeek), les métallos doivent désormais confirmer à domicile avec le soutien de leurs supporters puisque la rencontre se disputera à guichets fermés. Les rouges et noirs ont donc toutes les raisons d’être confiants même si la bataille n’est pas encore gagnée. A quelques heures de ce match crucial, nous avons pris la température en bord de Meuse.

" Rien n’est fait. Certes, nous avons accompli la moitié du chemin en l’emportant à Molenbeek mais nous devons à présent terminer le travail ce samedi à la maison ". Ces propos de Yahya Nadrani reflètent bien l’état d’esprit des Sérésiens avant d’aborder le match retour de ces barrages entre l’avant-dernier de la D1A et le 2e de la D1B. Le capitaine du FC Seraing s’attend à un gros combat ce samedi face au RWDM : " On sait que les Molenbeekois ne manquent pas de qualités. C’est une très belle équipe. On a pu s’en rendre compte lors du match aller mais nous avons quand même réussi à l’emporter. Une victoire méritée mais ce petit but d’écart ne nous permet pas le moindre relâchement. A nous de prendre cette rencontre très au sérieux, comme on l’a fait samedi dernier. Nous devons entamer ce match pour le gagner, en faisant abstraction du résultat du match aller ". Malgré l’importance de l’enjeu, le natif de Saint-Etienne ne semble pas ressentir de pression particulière. " Il n’y a aucune pression mais beaucoup de concentration et l’envie de bien faire. C’est sûr que c’est un match à enjeu mais nous avons quand même une petite expérience en la matière puisque nous avons déjà participé et remporté ces barrages l’an dernier face à Waasland-Beveren. A nous de bien gérer ce paramètre qui pourrait avoir une incidence sur ce match "

" Il faudra imposer notre rythme "

Les joueurs de Seraing ne vont donc pas spéculer en fonction de la, courte, victoire obtenue à Molenbeek. Yahya Nadrani entend bien poursuivre sur la lancée du match aller en se montrant dominateur : " Nous devons entamer la rencontre de la même manière qu’il y a 8 jours. En étant conquérants et comme si c’était toujours 0-0. Avec beaucoup d’envie tout en imposant notre rythme à l’adversaire. Ne pas laisser les molenbeekois espérer et essayer de marquer un but en premier. Si nous parvenons à mener au score dans ce match retour, le RWDM commencera à douter et nous pourrions alors en profiter ". Pour concrétiser ce scénario, le défenseur français table sur la vivacité du trident offensif liégeois : " On compte évidemment sur l’efficacité de Georges Mikautadze mais aussi sur Youssef Maziz et Marius. Avec nos attaquants, nous sommes bien armés pour ce duel face à Molenbeek mais il faudra aussi veiller à ne pas encaisser. Avec une nouvelle clean sheet, nous serons assurés de rester en D1A. Nous sommes prêts dans tous les secteurs. Les attaquants sont aussi les premiers défenseurs grâce à leur pressing, même si on sait que toute l’équipe devra évoluer à son meilleur niveau pour remporter ces barrages ".

Mobilisation générale

Pour assurer son maintien parmi l’élite, le FC Seraing compte sur le soutien de ses supporters. Le Pairay sera comble avec 7200 spectateurs dont 1200 sympathisants bruxellois pour cette rencontre décisive face au RWDM. De quoi booster les métallos qui comptent sur le soutien du 12e homme. Un atout non négligeable pour le défenseur français : " C’est peut-être ce qui nous a manqué cette saison à l'occasion de quelques matches même si contre le Standard, le stade affichait aussi complet mais là nous sommes évidemment très contents d’avoir le public avec nous. C’est incontestablement un plus. De quoi galvaniser l'équipe pour essayer d’obtenir le meilleur résultat et atteindre ainsi notre objectif, à savoir le maintien en D1A ".

" Seraing mérite de rester en Pro League "

C’est donc l’heure de vérité pour les métallos qui selon leur capitaine, mériteraient de rester en Pro League : " On aurait dû éviter les barrages. On a parfois manqué de chance mais c’est comme ça. Inutile de revenir sur le passé. Ce qui compte, c’est ce match face au RWDM. Nous avons désormais notre destin entre les mains. A nous de faire le nécessaire pour accrocher le maintien et ainsi prolonger notre aventure en D1A ".

A noter que pour cet affrontement capital, Jean-Louis Garcia, l’entraîneur de Seraing, devrait pouvoir compter sur le retour du défenseur Gérald Kilota et de l’ailier Antoine Bernier, absents samedi dernier au stade Edmond Machtens, même si ces deux joueurs, habituellement titulaires, ne devraient pas commencer la rencontre. Hormis Sami Lahssaini, l’effectif sérésien devrait donc être au complet pour ce match ô combien important face au RWDM.