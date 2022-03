Yaël Nazé, les femmes et l’étude des étoiles

"Durant mon parcours, je n’ai pas vraiment senti de discriminations sexistes, mais je me suis beaucoup intéressée à la question des femmes en astronomie et je sais que pour certaines, c’est plus compliqué. Personnellement, la discrimination que j’observe et subis est surtout liée au fait que je fasse de la vulgarisation. Quand mon premier livre est sorti, certains collègues ne m’ont plus saluée pendant six mois. Sans oublier les insultes... Est-ce que si c’était un homme qui faisait de la vulgarisation, ce serait pareil ? Je ne peux le confirmer..." Une discrimination pour cause de vulgarisation et non pour patriarcat avéré, Yaël Nazé accorde le bénéfice du doute à ses détracteurs sans cacher une pointe de scepticisme.

Beaucoup de chercheurs quittent le pays et sont suivis par leurs compagnes, mais le contraire reste plus rare

Maitre de recherche FNRS, Yaël Nazé donne quelques cours, mais ne fait pas partie du corps académique. Au niveau astrophysique/planétologie, celui-ci est constitué de cinq hommes. "Parmi les chercheurs FNRS du même domaine, nous sommes trois femmes sur 10. Contrairement à l’Allemagne, chez nous, il n’existe pas de quotas de genre au niveau académique. Cependant, dans les équipes de doyen·nes, la mixité tend à devenir une bonne pratique." Si la prise en compte du genre dans les comités de décision est une initiative salutaire, dans la pratique ce n’est pas toujours simple de jongler avec tous les engagements...

Les chercheuses étant moins nombreuses que leurs homologues masculins, elles sont plus sollicitées pour participer à ces organes et se retrouvent dès lors avec plus de charges administratives en plus de leur travail au quotidien.

C’est le cas de notre interlocutrice qui en outre de toutes ses activités liées aux sciences, prend entre autres part au comité genre de l’université. "Il a été mis en place il y a quelques années et rassemble des personnes de différentes facultés. Ensemble, nous réfléchissons aux actions à organiser. Nous avons notamment travaillé sur le Plan Égalité des Genres."