Yaeji, Overmono, SBTRKT… Le printemps explosif d’XL Records

La première à libérer son disque, c’est donc Yaeji, qui vient de sortir With A Hammer le 7 avril dernier. Tel un nuancier musical, il décline la musique électronique sous plusieurs formes, de la techno à la drum’n’bass, en passant par l’ambient ou même le trip hop. Près de six ans après raingurl, le tube qui l’a propulsée sur le devant de la scène et qui a plus ou moins dessiné les contours d’un genre qualifié par beaucoup de "K-House", Yaeji passe enfin le pas de l’album (même si sa mixtape What We Drew, sortie en 2020, s’apparentait déjà à ce format).

C’est en janvier dernier qu’elle officialisait son retour avec For Granted, une mise en bouche avec laquelle la New-Yorkaise nous ballade sur une synth-pop bien calibrée avant d’exploser en drum’n’bass enragée sur le dernier tiers du morceau. Un moyen aussi de nous présenter son marteau, qu’elle arbore dans le clip et qui servira de fil rouge tout au long de l’album. Car au-delà de l’image sympa d’un outil à qui on a dessiné un visage un peu kawaii, il s’agit avant tout d’un symbole. Celui de la rage qui anime Yaeji, tant dans le paysage social (elle dénonce notamment le racisme subi par les Asiatiques dans Fever) que dans sa vie personnelle. Comme si toutes les frustrations passées devaient être extériorisées sur un album, qu’elle utilise à la manière d’une rage room, sans forcément devoir utiliser des guitares distorsionnées ou de la techno à 150 BPM.