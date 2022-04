Yacine, le balayeur du Heysel : « J’aime les gens, j’aime rendre service »

Tous les matins, sur le coup de 6h30, quel que soit le temps, Yacine sort sa charrette à bras et s’en va balayer, du côté du Heysel : " Parfois les environs de l’Atomium, parfois l’avenue de l’Arbre-Ballon. Mais généralement, c’est l’avenue Houba De Strooper. " Du bas vers le haut. Puis du haut vers le bas. " Son " avenue, il la connaît. Et les gens du quartier le connaissent bien aussi. Il faut dire que sa charrette ne pas inaperçue. Elle est décorée de nounours, trois grands à l’arrière, six plus petits à l’avant.

Un jour, Yacine en a ramassé un. L’a ramené chez lui, l’a lavé, l’a désinfecté, l’a soigné. Puis, il l’a installé sur sa charrette, solidement arrimé pour éviter qu’il ne tombe. Bien vite, ce nounours (qui était plutôt un singe) s’est retrouvé aux côtés d’une amie : une Minnie Mouse, elle aussi sauvée du caniveau par Yacine et son grand cœur. Un cœur tellement grand que, parfois, quand un enfant tombe vraiment sous le charme d’une de ses peluches, il lui arrive de la lui donner.

" Une fois, une petite fille à qui j’avais donné une peluche était chez le boulanger avec sa mère. Quand sa maman a voulu sortir, elle a refusé. Elle n’a accepté de sortir que si sa mère achetait une couque, pour me la donner. Ça, ça vous touche au fond du cœur. "

Et Yacine ne s’arrête pas là. Si les enfants l’adorent, les adultes savent qu’ils peuvent compter sur lui : " Un jour, j’ai trouvé des clés. Six mois plus tard, je prenais un café quand un vieux monsieur est venu vers moi. Il m’a demandé si je n’avais pas trouvé des clés. Je suis parti vers ma charrette, je lui ai ramené le trousseau. C’étaient les siennes ! Il m’a remercié, il m’a expliqué que ça faisait six mois que, faute de clés, il n’avait plus pu descendre à la cave. "

Et ce n’est pas tout : les poignées de la charrette de Yacine sont également garnies de foulards : " J’en trouve aussi. Et les dames qui les perdent savent qu’elles peuvent venir vers moi. Parfois, elles retrouvent celui que le vent a emporté. "

Mais il y a une chose que Yacine ne supporte pas : ceux qui prennent ses trophées sans rien lui demander : " Une fois, j’avais laissé ma charrette le temps de faire ma pause de midi. Le temps que je revienne, j’ai trouvé quelqu’un qui essayait de me prendre un nounours. Je lui ai dit qu’il devait me demander, que je le lui donnerais, avec le cœur, que ça me rendrait heureux et lui aussi. Mais s’il le prend sans me demander, c’est du vol. Je le lui ai donné. Mais quand il est revenu pour en demander un deuxième, j’ai dit non. Y a des gens qu’on sent, et il y a les autres. ".