Y avait-il des serial killers chez les Néandertaliens ? Une nouvelle découverte pourrait le confirmer…

Des crânes retrouvés à sima de los huesos (Espagne) pourraient bien prouver qu’une série de meurtres a eu lieu il y a 430.000 ans.

En 2014, des archéologues avaient découvert des milliers de fragments de crâne d’hominidés, à la frontière entre Homo Sapiens et Néandertal. S’ils ont permis de trouver un ancêtre commun des humains modernes et de Neandertal plus ancien qu’on le pensait, leur analyse approfondie a décelé autre chose.