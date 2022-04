Y aurait-il de la vie dans les océans d’Europe, lune de Jupiter ?

Des bassins peu profonds avaient déjà été repérés et aujourd’hui, les scientifiques ont remarqué que des crêtes parallèles géantes s’étendent sur des centaines de kilomètres, un phénomène étonnamment similaire à ce que l’on peut voir sur la surface de la calotte glaciaire du Groenland.

Les doubles crêtes de glace du Groenland sont environ 50 fois plus petites que celles d’Europe. Elles se sont formées lorsque des bassins peu profonds d’eau souterraine ont gelé et fracturé la surface. "C’est comme quand on met une canette de soda dans le congélateur et que ça explose. C’est ce genre de pression qui pousse les crêtes à la surface ", explique Riley Culberg, doctorant et géophysicien à Stanford.