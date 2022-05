Y aura-t-il bientôt une réforme des rythmes dans l’enseignement supérieur ?

La question est en tout cas évoquée. Un groupe de travail a été mis sur pied à l’Ares, la structure qui chapeaute l’enseignement supérieur, avec tous les secteurs concernés, y compris des représentants des secteurs de la jeunesse et du sport. Pour Rodrigue Demeuse, député Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une telle réforme ne serait pas un luxe pour mieux adapter un programme très chargé. " Les étudiants du supérieur consacrent, dit-il, de quatre à six mois par an pour les blocus et les examens. Il y a 24 semaines de cours et ils n’ont que trois semaines en dehors des cours et des examens".

La question est aussi évoquée car dès la rentrée prochaine, les rythmes scolaires seront modifiés dans l’enseignement obligatoire francophone. Un changement souhaité depuis très longtemps pour améliorer l’apprentissage des enfants et des adolescents. Mais un changement qui ne fait plus tout à fait coïncider les périodes de congé entre l’enseignement obligatoire et le supérieur, ce qui peut poser des problèmes pour les mouvements de jeunesse et qui ne fait plus tout à fait coïncider les vacances entre les écoles francophones et flamandes.

Pas de changement dans le supérieur en 2022-2023

Pour l’année scolaire prochaine, ce qui est déjà acquis, c’est que rien ne changera dans le supérieur.

Mais Valérie Glatigny, la ministre de l’Enseignement supérieur, qui ne veut rien brusquer et notamment sans concertation, a demandé aux établissements du supérieur durant la semaine de carnaval 2023 "de ne pas organiser d’activités évaluatrices pour la suite du cursus ou des activités avec une présence obligatoire et cela pour permettre aux étudiants de participer à des activités de formation pour des mouvements de jeunesse ou pour devenir moniteur sportif".

Et pour la suite ?

Le groupe de travail de l’Ares y travaille mais sans date-butoir ou d’échéance déjà fixée pour aboutir.

Et en guise de boutade ou par réalisme vu l’ampleur des problèmes à régler, certains rappellent que la réforme des rythmes dans l’enseignement obligatoire a pris une petite trentaine d’années avant d’atterrir.